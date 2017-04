Nati a Londra nel 2009 come due, i Public Service Broadcasting - attesi oggi sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma - sono il progetto di J. Willgoose Esq. e Wrigglesworth: già nel 2010, a un solo anno dalla fondazione, la band si esibisce all'Aestival nel Suffolk, dove promuovono il loro primo EP, "EP One", uscito solo poco tempo prima. Corroborati dai buoni riscontri di pubblico e critica, i due nel maggio del 2012 danno alle stampe il secondo EP, "The War Room", al quale seguirà a stretto giro - circa un anno dopo - l'album di debutto "Inform-Educate-Entertain".

Le performance dal vivo brillanti e le buone recensioni consolidano la fama del gruppo, che per la pubblicazione del proprio secondo album - "The Race for Space" del 2015, salito fino all'undicesimo posto nelle classifiche di vendita britanniche - decide di fare le cose in grande, con una sontuosa doppia data al National Space Centre di Leicester per lanciare l'uscita.

Meno di due mesi fa i Public Service Broadcasting hanno reso diffuso presso il pubblico il nuovo brano "Progress", realizzato con il contributo alla voce di Tracyanne Campbell dei Camera Obscura, primo estratto da un nuovo album - intitolato "Every Valley", incentrato sull'ascesa e sul declino del tessuto industriale gallese tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta e atteso nei negozi per il prossimo 7 luglio - per il quale viene ufficializzato l'ingresso in formazione del suonatore di filicorno JF Abraham, fino ad allora musicista aggiunto insieme al bassista Mr. B.