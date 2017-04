Dal primo EP autoprodotto al Mediolanum Forum di Assago: il quintetto bolognese ieri sera, sabato 22 aprile, si è esibito per la prima volta sul palco dell'arena milanese e per l'occasione i ragazzi di Lo Stato Sociale hanno ripercorso quella che è stata la loro carriera fino ad oggi.

Il concerto, che è durato più di due ore, ha visto la band suonare un totale di 24 canzoni: da "Sessanta milioni di partiti" a "Vorrei essere una canzone", che sono anche il primo e l'ultimo brano nella tracklist del nuovo album di Lo Stato Sociale, "Amore, lavoro e altri miti da sfatare" (uscito a marzo), passando per "La rivoluzione non passerà in TV", "C'eravamo tanto sbagliati", "In due è amore in tre è una festa", "Sono così indie", "Mi sono rotto il cazzo" e "Io, te e Carlo Marx". Non è mancata neppure una cover di Bello Figo, il controverso youtuber e rapper italiano di origini ghanesi.

Il 30 aprile la band si esibirà a Cagliari nell'ambito del Poetto Fest, mentre il 1° maggio salirà sul palco del Concerto del Primo Maggio di Piazza San Giovanni, a Roma, dove aveva suonato già nel 2015 . Per tutta l'estate, poi, i ragazzi di Lo Stato Sociale si esibiranno dal vivo in giro per l'Italia per presentare le canzoni del nuovo disco. Ecco, di seguito, alcune foto del concerto e, più sotto, la scaletta e le date estive:

SCALETTA:

"Sessanta milioni di partiti"

"La rivoluzione non passerà in TV"

"Buona sfortuna"

"C'eravamo tanto sbagliati"

"La musica non è una cosa seria"

"Nasci rockstar, muori giudice ad un talent show"

"In due è amore in tre è una festa"

"Mai stati meglio"

"La felicità non è una truffa"

"Forse più tardi un mango adesso"

Medley: "Amore ai tempi dell'Idea/Quello che le donne dicono/Magari non è gay maè aperto"

"Sono così indie"

"Eri più bella come ipotesi"

"Niente di speciale"

"Amarsi male"

"Mi sono rotto il cazzo"

"Abbiamo vinto la guerra"

"Ingiusto"

"Quasi liberi"

"Io, te e Carlo Marx"

"Cromosomi"

"Vorrei essere una canzone"

30 aprile - Cagliari (Poetto Fest)

1 maggio - Roma (Concerto del primo maggio)

20 maggio - Prato (A tutta birra)

1 giugno - Nerviano - MI (Big Bang Music Fest)

2 giugno - Pordenone (Deposito Festival)

9 giugno - Aosta (Garden Music Festival)

17 giugno - Settimo Torinese (Fuori Tutti Festival)

22 giugno - Cremona (Tanta Robba Free Music Festival)

23 giugno - Padova (Sherwood Festival)

24 giugno - Senigallia (Mamamia)

13 luglio - Monteprandone - AP (Cose Pop)

15 luglio - Genova (Arena del Mare)

29 luglio - Roma (Postepay Sound Rock in Roma)

9 agosto - Montalto di Castro - VT (Vulci Music Fest)

12 agosto - Melpignano - LE (So What Festival)

19 agosto - Brescia (Festa di Radio Onda d'urto)

25 agosto – Chieti (Arena Civitella)

26 agosto - Riolo Terme - RA (Frogstock)

27 agosto - Asolo - TV (Ama Music Festival).