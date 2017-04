Alcuni attentissimi fan della band un tempo guidata da Morrissey hanno notato un curioso messaggio che gli Smiths hanno fatto incidere su un 45 giri pubblicato in occasione del Record Store Day 2017 e che riguarda il nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Per la decima edizione dell'evento che celebra i negozi indipendenti di musica di tutto il mondo con una serie di pubblicazioni esclusive, gli Smiths hanno pubblicato un 45 giri che ha sul lato a una demo di "The boy with the thorn in his side" (dall'album "The queen is dead" del 1986) e sul lato b "Rubber ring".

Sulla parte centrale del lato a del vinile c'è una piccola scritta, che sono i fan più attenti hanno potuto notare: "Trump will kill America", hanno fatto incidere Morrissey e compagni, "Trump ucciderà l'America".

Morrissey è una delle tante star della musica pop rock che si sono apertamente schierate contro Donald Trump, nei mesi precedenti le presidenziali dello scorso novembre (che hanno The Donald avere la meglio sull'avversaria Hillary Clinton): nei giorni successivi la strage di Orlando dello scorso giugno, Moz aveva addirittura paragonato Trump all'ex governatore dell'Alabama e segregazionista George Wallace