La quiete dopo la tempesta: potrebbe essere sintetizzata così la quinta puntata del serale della sedicesima edizione di "Amici", quella che ha segnato il ritorno nel cast di Emma Marrone dopo l'allontanamento di Morgan. La puntata, che è andata in onda questa sera, sabato 22 aprile (qui una foto gallery con i momenti salienti), è stata caratterizzata da una sostanziale distensione dei toni, decisamente meno accesi rispetto alle quattro puntate che avevano visto Morgan alla guida della squadra bianca, ora capitanata dalla cantante salentina.

Se le precedenti puntate di questa edizione del talent erano state caratterizzate da numerose polemiche che vedevano coinvolto Morgan (alcune piuttosto accese), nella puntata andata in onda questa sera - che si è aperta con una lettera di ringraziamento che Maria De Filippi ha letto ad Emma - non abbiamo assistito ad alcuna polemica: è stata una puntata all'insegna del fair play (come quando Shady è stata salvata dal ballottaggio per problemi relativi alla voce) e dell'amicizia che lega Elisa e Emma (che ha pure omaggiato la sua collega, insieme ai cantanti della squadra bianca, sulle note della sua "A modo tuo" - facendo commuovere Elisa).

Ma che effetto ha avuto la sostituzione di Morgan con Emma sui concorrenti della squadra bianca? È ancora presto per dirlo, dopo appena una puntata: ma l'effetto più evidente riguarda le canzoni che Emma ha fatto cantare ai cantanti della squadra bianca. Sostanzialmente, c'è stato uno "svecchiamento" - se così possiamo definirlo - delle assegnazioni: piuttosto che cantare pezzi di Fabrizio De André o di Ivano Fossati, Mike Bird ha cantato una canzone come "Thinking out loud" di Ed Sheeran; piuttosto che cantare brani anni '80 come "Lullaby" dei Cure, "Wham! Rap" dei Wham o "Cigarettes & coffee" di Scialpi, Thomas Bocchimpani ha cantato una canzone come "Hai delle isole negli occhi" di Tiziano Ferro (la performance del ragazzo, bisogna dirlo, è stata probabilmente la più interessante dell'intera serata - ascoltate con le vostre orecchie qui); piuttosto che cimentarsi con rivisitazioni "dark" di canzoni come "Città vuota" o "L'estate sta finendo", Shady ha proposto una cover di "Human" di Rag'n'Bone Man.

Anche il finale della puntata è stato caratterizzato da questo "ritorno alla quiete": al momento di scegliere chi salvare e chi eliminare tra i due concorrenti finiti in ballottaggio, il cantante della squadra bianca Thomas Bocchimpani e il ballerino della squadra blu Cosimo Barra, Emma ed Elisa hanno chiesto a Maria De Filippi di chiudere la puntata annullando il ballottaggio, senza eliminazione, considerando il periodo di "turbolenza" attraversato dalla squadra bianca tra l'allontanamento di Morgan e il cambio di coach. E la conduttrice ha accolto la richiesta dei due direttori artistici.