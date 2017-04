Chi è stato eliminato alla fine della quinta puntata del serale della sedicesima edizione di "Amici"? E cosa è successo nel corso della puntata che è andata in onda questa sera, sabato 22 aprile?

La puntata si è aperta con l'ingresso delle due squadre in studio, sulle note di una sigla diversa rispetto a quella delle prime puntate: non più "I was born to love you" dei Queen ma "Every teadrop is a waterfall" dei Coldplay / QUI LA FOTO GALLERY CON I MOMENTI SALIENTI. A guidare la squadra bianca Emma Marrone, che è tornata a vestire i panni di direttore artistico del talent condotto da Maria De Filippi dopo l'allontanamento di Morgan, mentre Elisa ha accompagnato i ragazzi della sua squadra, la blu.

“Grazie per come mi avete accolta e per come state reagendo” @marroneemma #Amici16 pic.twitter.com/KmfN5spjxe — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 22, 2017

Le squadre si sono sfidate in due manches, ciascuna articolata in cinque prove: la prima manche se la sono aggiudicata i ragazzi della squadra bianca, grazie ai punti conquistati dall'esibizione corale di Emma e i cantanti (sulle note di "A modo tuo", brano scritto da Ligabue e originariamente interpretato da Elisa - hanno avuto la meglio sull'esibizione del ballerino dei blu Andreas Muller con i Kolors), quella del ballerino Sebastian Melo Taveira con Ermal Meta sulle note di "Vietato morire" e dal duetto del cantante Thomas Bocchimpani con Fiorella Mannoia su "Che sia benedetta". I blu hanno avuto la meglio solamente in due prove, grazie all'esibizione del ballerino Andreas con il cantante belga Ozark Henrky e alla cover di "Senza fine" del cantante Riccardo Marcuzzo . A rischio eliminazione è dunque finito un concorrente della squadra blu, il ballerino Cosimo Barra.

Un nuovo inizio per la Squadra Bianca con “A modo mio” insieme a @marroneemma #Amici16 pic.twitter.com/k7PAQmylqB — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 22, 2017

La seconda manche è stata vinta, invece, dalla squadra blu capitanata da Elisa: merito di Federica Carta , che con la sua cover di "Chissà se lo sai" di Lucio Dalla è riuscita ad avere la meglio su Mike Bird e la sua cover di "Thinking out loud" di Ed Sheeran e a conquistare la bellezza di tre punti (quelli assegnati dai giudici fissi e dal giudice d'eccezione, Raz Degan), e del ballerino Andreas Muller. A rischio eliminazione è dunque finito un concorrente della squadra sconfitta, la bianca: la scelta è ricaduta sul cantante Thomas Bocchimpani, già finito in ballottaggio alla fine della seconda puntata, contro il compagno di squadra Lo Strego.

“Tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo” #Amici16 pic.twitter.com/8GA6vlqOPc — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 22, 2017

Quando è arrivato il momento, per i due ragazzi a rischio eliminazione, di esibirsi in ballottaggio, colpo di scena: dopo un confronto a microfoni spenti, Emma ed Elisa hanno chiesto a Maria De Filippi di annullare il ballottaggio e chiudere la puntata senza eliminazione, considerando il periodo di "turbolenza" - chiamiamolo così - attraversato dalla squadra bianca in seguito all'allontanamento di Morgan, il loro ex direttore artistico, dal talent. La conduttrice ha accolto la richiesta dei due direttori artistici, anche se ha specificato che questa eccezione non rappresenterà un precedente per le prossime puntate e, soprattutto, per le prossime edizioni di "Amici".

Le due squadre approdano dunque alla sesta puntata del serale entrambe con ancora quattro concorrenti in gara: i cantanti Shady, Mike Bird e Thomas Bocchimpani e il ballerino Sebastian Melo Taveira per i bianchi guidati da Emma; i cantanti Riccardo Marcuzzo e Federica Carta e i ballerini Andreas Muller e Cosimo Barra per i blu guidati da Elisa.