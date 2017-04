Probabilmente restare a casa il venerdì sera lo annoiava: e così Bruce Springsteen ha preso la sua chitarra, si è messo in macchina e si è presentato a sorpresa ad un evento nell'ambito dell'Asbury Park Music & Film Festival - anche se si vociferava già da qualche giorno a proposito di una possibile partecipazione del Boss all'evento.

Ieri sera, venerdì 21 aprile, il Paramount Theatre, ha ospitato la proiezione di un documentario su uno storico locale di Asbury Park, l'Upstage. Fondato nel 1968 e aperto fino al 1971, l'Upstage è stato il locale in cui alcuni rocker originari del New Jersey hanno mosso i loro primi passi: tra questi lo stesso Bruce Springsteen, che nella sua autobiografia "Born to run" parla dell'Upstage come di "una risorsa unica e inestimabile per la scena musicale di Asbury Park".

Oltre alla proiezione, erano in programma anche jam sessions di alcuni dei musicisti che calcarono il palco dell'Upstage, da Southside Johnny ai membri dell'E Street Band. Il Boss non poteva di certo mancare: Springsteen è salito sul palco insieme all'amico Steven Van Zandt, come testimoniano alcune foto e alcuni video pubblicati in rete (in una foto postata su Twitter, la moglie di Little Steven lo ha definito "il chitarrista ritmico di Steve").





FEVER. Southside and Springsteen @ Asbury Park Convention Hall https://t.co/MBwIWJZvPv — Caryn Rose (@carynrose) April 22, 2017