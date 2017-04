Tidal di Jay Z non è più solo nel mondo dello streaming ad alta fedeltà. Neil Young ha annunciato infatti che la sua Pono avrà un proprio servizio di streaming chiamato Xstream. Scrive Young in un post sul sito di Pono: "Per più di otto mesi ho lavorato con il nostro piccolo team per cercare alternative. Il nostro obiettivo era quello di trovare un modo di fornire la qualità della musica senza spesa e portarlo ad un pubblico più grande”. Il servizio è descritto come ‘adattativo’, significa che Xstream offre la massima qualità che la condizione di rete consente in quel momento e si adatta al cambiare delle condizioni stesse.

Il prezzo di Xstream non è ancora stato rivelato. Young ha anche parlato delle lezioni che ha imparato dal lancio di Pono nel 2014. "Tutte le canzoni dovrebbero avere lo stesso costo, indipendentemente dalla risoluzione digitale. Lasciate che sia la gente a decidere ciò che vuole ascoltare senza aggiungere costo per una alta qualità. La qualità non è una cosa elitaria. Se i costi di alta risoluzione sono maggiori, gli ascoltatori sceglieranno l'opzione più economica e non godranno mai della qualità".