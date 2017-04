Il sedicesimo album in studio degli Styx, “The mission”, raggiungerà il mercato il 16 giugno. E’ il primo disco della band di Chicago con materiale inedito dai tempi di “Cyclorama” uscito nel 2003, ben quattordici anni fa. L’uscita di “The mission” è anticipata dal singolo "Gone gone gone".

Dice il chitarrista Tommy Shaw in un comunicato stampa: "I pianeti si sono veramente allineati per “The mission” e non potrei essere più orgoglioso. È il nostro più audace ed emblematico album dai tempi di “Pieces of eight" (uscito nel 1978)”.

Il tastierista Lawrence Gowan commenta: "L'album è contemporaneamente confortevole e nuovo. È divertente ed affascinante, una naturale progressione del nostro suono". Il concept album è ambientato nel 2033 e narra della prima missione su Marte di Khedive, una nave spaziale nucleare.

Tracklist:

1. “Overture”

2. “Gone Gone Gone”

3. “Hundred Million Miles”

4. “Trouble at the Big Show”

5. “Locomotive”

6. “Radio Silence”

7. “The Greater Good”

8. “Time May Bend”

9. “Ten Thousand Ways”

10. “The Red Storm”

11. “All Systems Stable”

12. “Khedive”

13. “The Outpost”

14. “Mission to Mars”