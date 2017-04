Dopo il suo passaggio ad "Amici" dello scorso marzo, Jasmine Thompson tornerà in Italia per due concerti, uno a giugno, uno a settembre. La cantante di "Adore" e "Do it now" ha annunciato due date, una a Milano per giovedì 8 giugno alla Santeria Social Club e una sabato 2 settembre a Treviso, all'Home Festival.

I biglietto per la prima data costano 20,00€ + € 3,00 diritti di prevendita, e si possono aquistare presso le prevendite autorizzate e su Ticketone. I biglietti per l'Home Festival sono già in vendita, con prezzi da 22 a 35€.

Qua la sua cover di "Mad world", la canzone dei Tears For Fears del 1982, incisa nel 2014 nell'album "Another bundle of tantrums" e remixata da Eden Prince, che ha superato i cinque milioni di ascolti su Spotify.