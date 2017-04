I Led Zeppellin in classifica, nel 2017. I grandi classici sono sempre ricercati e vendono sempre bene, ma in questo caso c'è una scintilla che ha acceso nuovamente l'interesse nei confronti d “Immigrant song”: la canzone di “Led Zeppelin III” (1970) è inclusa nel video teaser di “Thor: Ragnarok” film dell'universo Marvel intepretato da Chris Hemsworth e in uscita a novembre.

La canzone è entrata al 16° posto della Billboard Hot Rock Songs con 7.000 download in una settimana. Un'altra canzone, "Centerfold" della J. Geils Band (il cui fondatore è recentemente scomparso). ne ha totalizzati 3.000, entrando al 21° posto.

“Immigrant song” è già comparsa nel 2003 inn ‘School of rock’, poi in "Shrek" nel 2007. Altre canzoni dei Led Zeppelin che negli ultimi anni hanno fatto parte di colonne sonore sono: “Good times bad times”, usata nel 2010 per ‘The Fighter e nel 2013 per ‘American hustle’; “When the levee breaks”, invece, è stata inclusa in ‘Argo’ (2012) e ‘La grande scommessa’ (2015).