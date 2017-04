Lady Gaga, Jackson Browne, Tom Petty, Andrew Bird, Ryan Adams, Katy Perry, John Legend, Dave Grohl, Florence Welch (Florence and the Machine), Michael Stipe (R.E.M.): sono solo alcuni degli oltre 100 artisti che hanno firmato una chitarra Gibson Acustica per beneficenza.

I fondi racconti tramite una riffa andranno a Planned Parenthood, il collettivo delle organizzazioni che sostengono le donne nei loro percorsi di genitorialità, dalla contraccezione all'aborto. Negli ultimi anni Planned Parenthood è diventato uno dei simboli della libertà di scelta, ed uno dei bersagli preferiti della destra radicale americana che ha trionfato con Trump. Le cliniche legate all'organizzazione sono oggetto di attacchi, spesso fisicamente violenti, da parte degli attivisti anti-abortisti. Nel 2015 in una sparatoria in una clinica di Colorado Springs in Colorado sono rimaste uccise due persone. L'amministrazione Trump ha minacciato a più riprese di tagliare i fondi all'organizzazione: da qui la campagna a sostegno.

La chitarra è stata donata da LA’s Old Style Guitar Shop, e per entrare nella riffa bisogna donare almeno 10 dollari all'organizzazione. Per entrare nell'estrazione, però, bisogna essere cittadini americani. Ecco la chitara autografata.