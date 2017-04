E' scomparso all''età di 72 anni Cuba Gooding Sr. cantante del gruppo soul The Main Ingredient e padre di Cuba Gooding Jr., attore premio Oscar per "Jerry Maguire".

Il cantante è stato trovato morto nella sua macchina nella giornata di ieri, 20 aprile, a Woodland Hills, California. Avrebbe compiuto 73 anni tra pochi giorni, il 27 aprile.

I Main Ingredient sono un storico gruppo soul e R & B attivo dagli anni '60. Gooding vi entrò nel '71 dopo la scomparsa del cantante Donald McPherson per leucemia, e dopo avere collaborato già in passato come vocalist. L'anno dopo il gruppo incise la sua canzone più nota, "Everybody plays the fool".

Gooding lasciò la band nel '77 per fare il solista con la Motown, per poi tornare nel '79, rimanendo negli anni '80, e tornando nuovamente a fare il solista negli anni '90. La sua ultima canzone è "Everybody's got to vote", incisa in occasione delle ultime elezioni presidenziali.