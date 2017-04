Su Netflix hanno fatto il loro debutto pochi giorni fa gli episodi della seconda parte di "The get down", la serie di Baz Luhrmann che racconta la nascita dell'hip hop nella New York della fine degli anni '70. Ora arriva il disco che raccoglie le canzoni che accompagnano le avventure di Eziel Figuero e i suoi Get Down Brothers e quelle di Mylene Cruz (interpretata dalla bellissima e bravissima Herizen Guardiola) e delle sue Soul Madonnas.



Le tracce migliori? "Toy box", interpretata dalla solita Herizen Guardiola, anche se filologicamente parlando sembra un po' fuori contesto all'interno della serie (più che un pezzo dance anni '70 è una canzone dancehall nello stile di Rihanna), e il duetto finale tra Mylene e Ezekiel in "The other side", la chiusura perfetta della storia - già, gli episodi potrebbero non avere un seguito. Ovviamente - ma è inutile dirlo: questa raccolta di canzoni avrà un senso preciso se avete già visto (o state vedendo) la serie, altrimenti potrebbe sembrarvi un'accozzaglia di canzoni messe in una compilation un po' a cazzo di cane.

