Lo Sziget Festival 2017, che si svolgerà a Budapest fra il 9 e il 16 agosto, aggiunge nuovi artisti al suo già nutrito cast (e tutto fa pensare che non sia finita qui). A quanti già annunciati in precedenza, si aggiungono personaggi di primaria importanza quali Macklemore & Ryan Lewis, Biffy Clyro, Birdy, Tycho, Breaking Benjamin e Allah-Las.

Questi tutti i nomi sin qui annunciati riportati in ordine alfabetico:

Alex Clare, Allah-Las, Alt-J, Altre di B, Andy C, Anne-Marie, Anudo, Babes In Woods, Bad Religion, Bakermat, Bassjackers, Bear's Den, Betyars Bohemian, Big Mountain County, Biffy Clyro, Billy Talent, Birdy, Bixiga 70, Breaking Benjamin, Cashmere Cat. Charli XCX, Charlotte & Magon, Chef'Special, Chico Trujillo, Clean Bandit, Cosmo, Crystal Fighters, DakhaBrakha, Danny Brown, De Staat, Dimension, Dimitri Vegas & Like Mike, Dirty Trainload, Don Diablo, DJ Shadow, Dubioza Kolektiv, Electrorumbaio, Fritz Kalkbrenner, Gaye Su Akyol, George Ezra, Gli Sportivi, Goran Bregovic and Wedding & Funeral Band, GTA, GusGus, Hanggaii, Her, HVOB, Interpol, Jagwar Ma, Jamie Cullum, Jewish Monkeys, John Langan Band, Kasabian, Kensington, Klezmatics, La Caravane Passe, La Gapette, La Rappresentante di Lista, Le Luci Della Centrale Elettrica, Leningrad, León, Mac Demarco, Magnifico, Major Lazer, Mando Diao, Macklemore & Ryan Lewis, Marta Rent, Marteria, Maurice West, Metronomy, Moseek, Nervo, Nothing but Thieves, OH Wonder, Oliver Heldens, Orchestra Mendoza, Orchestre National de Barbés, Paul Van Dyk, Pinguini Tattici Nucleari, P!nk, PJ Harvey, Rita Ora, Rone, Romengo, Roy Paci & Aretuska, Rudimental live, Steve Aoki, Sunnery James & Ryan Marciano, Tamikrest, The Courteneers, The Kills, The Naked and Famous, The Pretty Reckless, The Strypes, The Vaccines, Tom Odell, Tre Allegri Ragazzi Morti, Tycho, Twee, Two Door Cinema Club, Vince Staples, W&W, Watsky, Weval, White Lies, Wiz Khalifa, Zoufris Maracas

Per info sul cartellone e sui biglietti: www.szigetfestival.it