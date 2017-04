"Volevo dare una voce ai ragazzi di seconda generazione come me": così Tommy Kuti presenta il singolo "#Afroitaliano", il primo brano ufficiale del rapper dopo la firma, lo scorso ottobre, del contratto con Universal. La canzone, che arriva a distanza di qualche mese dallo street-single "Armstrong", anticipa l'album in uscita entro fine anno e racconta l'esperienza di Tommy stesso, un ragazzo di seconda generazione cresciuto nell'Italia del nord, in una piccola provincia della Pianura Padana: "Ho la pelle scura e l'accento bresciano, il cognome straniero e comunque italiano", rappa lui all'inizio del pezzo.

Nato in Nigeria nel 1989, Tommy Kuti - vero nome Tolulope Olabode Kuti - è arrivato in Italia insieme ai suoi genitori quando aveva due anni. Cresciuto a Castiglione delle Stiviere, piccolo comune in provincia di Mantova, dopo il diploma il lingue Tommy si è trasferito per tre anni a Cambridge, in Inghilterra, dove si è laureato in scienze della comunicazione. Appassionato di rap ("non solo italiano, ma anche americano e francese", dice lui), ha cominciato a scrivere i primi brani, registrati in casa e totalmente autoprodotti, intorno ai 16 anni: "Dopo la laurea, nel 2014, ho lasciato Castiglione delle Stiviere e mi sono trasferito a Brescia. Ho cominciato a fare le cose sul serio, a mettere su un'etichetta indipendente e un collettivo, Mancamelanina, e a registrare demo in maniera più professionale".

Da sempre fan di Fabri Fibra, Tommy è riuscito a mettersi in contatto con la manager del rapper di Senigallia, Paola Zukar: "Le ho scritto una mail e le ho mandato alcune canzoni che avevo nel cassetto", racconta lui, "lei è rimasta colpita e ci siamo tenuti in contatto: è stata lei a portarmi a Universal". Tramite Paola Zukar, il rapper ha ovviamente conosciuto Fabri Fibra, partecipando pure alla riedizione di "Tradimento" per il decennale : insieme a Fibra, Tommy Kuti (accreditato come Tolu Kuti) ha ri-registrato "Su le mani". "Con lui si è instaurato un bel rapporto che va al di là della musica", dice Tommy a proposito di Fabri Fibra.

Il videoclip di "#Afroitaliano" è una citazione di quello di "In Italia", singolo di Fabri Fibra del 2008: come la clip della canzone del rapper di Senigallia, anche il video del brano di Tommy Kuti è girato totalmente in bianco e nero. E Fabri Fibra compare nel video nei panni di uno psicanalista, proprio come Ambra Angiolini nel video di "In Italia". Nel videoclip di "#Afroitaliano", girato tra Milano, Brescia e Castiglione delle Stiviere, oltre a Fibra, ci sono anche il giornalista e opinionista Edrissa "Idris" Sanneh e il rapper Laioung.