Sarà disponibile da domani, venerdì 21 aprile, "The Burning Spider", la nuova fatica della star austriaca dell'electro swing divenuta celebre al pubblico generalista italiano con la hit "All Night": alla realizzazione della nuova fatica sulla lunga distanza di Parov Stelar - che, rispetto ai suoi lavori precedenti, sarà più sbilanciata verso atmosfere blues, tanto da contenere sample di due giganti delle dodici battute come Muddy Waters e Lightnin Hopkins - ha preso parte anche il cantante delle Isole Vergini americane Anduze, già in passato al lavoro con il dj e produttore di Linz.

Ecco, di seguito, copertina e tracklist di "The Burning Spider":

Tracklist versione CD:

01. The Burning Spider ft. Lightnin Hopkins

02. Step Two ft. Lilja Bloom

03. Soul Fever Blues ft. Muddy Waters

04. Everything Of My Heart

05. My Man ft. Lightnin Hopkins

06. All Grown Uo ft. Anduze

07. Mama Talking ft. Stuff Smith

08. State Of The Union ft. Anduze

09. Beauty Mark ft. Anduze

Elektroswing Special:

10. Cuba Libre ft. Mildred Bailey

11. Black Coffee ft. Wingy Manone

12. The Ride

Il nuovo lavoro verrà promosso nel nostro Paese con due date, previste per i prossimi 14 e 30 luglio rispettivamente a Grugliasco, in provincia di Torino, e Tarvisio, in provincia di Udine.