Non sarà più il 19 maggio il giorno da segnare sul calendario per tutti gli appassionati dell'ex Pink Floyd: "Is This the Life We Really Want?", il nuovo album di Roger Waters, ideale seguito di "Amused to Death" del 1992, verrà consegnato ai negozi il prossimo 2 giugno.

Il disco, prodotto dallo storico collaboratore dei Radiohead Nigel Godrich, si compone di dodici brani inediti eseguiti in sala di ripresa dallo stesso Waters e da Gus Seyffert (bassista per Norah Jones e frontman dei Willoughby), Jonathan Wilson (cantautore, produttore e già leader dei Muscadine), Joey Waronker (batterista in passato già al fianco di Beck e R.E.M.), Roger Manning (in passato in forze in Jellyfish, Imperial Drag, The Moog Cookbook e TV Eyes), Lee Pardini (tastierista dei Dawes), Jessica Wolfe e Holly Proctor.

"'Amused To Death' è stato un lungimirante studio sulla cultura popolare, che ha esplorato il potere della TV ai tempi della prima Guerra del Golfo", si legge nella prima nota stampa diramata dall'entourage dell'artista ripresa dalla stampa britannica: "Il suo seguito, 'Is This The Life We Really Want?', è un severo commento del mondo moderno e di questi tempi incerti. Questo album è il naturale successore dei classici dei Pink Floyd come 'Animals' e 'The Wall'".

Il lavoro sarà disponibile sia sotto forma di CD (digipack), sia in digitale, che in formato doppio vinile da 180 grammi: tutte le versioni saranno pre-ordinabili a partire da domani, venerdì 21 aprile.

Ecco, di seguito, la tracklist del nuovo album solista di Roger Waters, "Is This The Life We Really Want?'":

When We Were Young

Déjà Vu

The Last Refugee

Picture That

Broken Bones

Is This The Life We Really Want?

Bird In A Gale

The Most Beautiful Girl

Smell The Roses

Wait For Her

Oceans Apart

Part Of Me Died

Ecco la copertina di "Is This The Life We Really Want?":