I Piqued Jacks sono un gruppo fraterno, policromatico e passionale con base a Borgo a Buggiano (PT) ed Austin (Texas). Il “jack” è lo spinotto che va dentro lo strumento e “piqued” sta per piegato, ritto, eccitato, interessato alla musica in modo viscerale. Suonano alternative/funk-rock, con pezzi che ricordano Biffy Clyro, Incubus e The Killers. Il loro primo LP è “Climb Like Ivy Does” uscito a gennaio 2015, da cui hanno estratto “Romantic Soldier”, arrivato su MTV, seguito nel 2016 da “Aerial Roots”, la versione acustica dell'intero disco. Best Arezzo Wave Band Toscana nel 2016, due tour indipendenti negli USA e uno nel Regno Unito, artisti al SXSW nel 2015/2014/2013, opening act per gli Interpol e superstar del pub sotto casa. Ma vanno visti dal vivo. Hanno detto di loro: Radio 1, Whisky a GoGo, CMJ Network, BalconyTV, Earmilk. E Superquark. Nelle nostre sessions ci regalano "Moooody ".

“Da quel giorno, quando ci chiedono come ci troviamo sul palco possiamo dire belli tronfi: “tranquilli, abbiamo suonato su una gondola!”. Una splendida idea di Indiemood, un'esuberante compagnia dei ragazzi de “Il Caicio” (che ci hanno traghettati su una gondola tradizionale), la gente che si affollava sui ponti, l'assolo di percussioni nel Canal Grande; in mezz'ora abbiamo vissuto mille cose, e speriamo che il nostro pezzo galvanizzi almeno la metà di quanto lo eravamo noi. Secondo noi le Indiemood Sessions meritano quanto Venezia. I gondolieri ci hanno invitati a tornare. Tirate le vostre conclusioni, mentre spammate il nostro video”

“I thought your foot was moving

Could not resist this grooving

If you wanna be alone get out

Otherwise grace me with a dance now [...]

Moody habits are kinda shaping you

Making you change your point of view

Moody habits are why I can't decipher you

Moody habits are why I'm failing with you "

(Moooody – Piqued Jacks)