Caramè é un cantastorie che scrive e canta delle sue esperienze 'on the road' riflettendo in esse le influenze musicali da lui incontrate,le quali hanno poi definito il suo stile Soulful ed eclettico. Il suo nome viene dalla parola ruandese 'Karame' la quale viene usata come risposta a quando qualcuno, per cui nutri rispetto, richiama la tua attenzione e fa il tuo nome. E proprio così è successo quando la "musica" è venuta a bussare alla sua porta e... gli ha cambiato la vita. Di origine italiana, ha viaggiato per il mondo prendendo ispirazione dai numerosi continenti da lui visitati e dalle culture da lui conosciute, condividendo questa sua passione con chiunque incontri lungo il suo cammino! Nelle nostre sessions ci regala "Love is Everywhere", il brano è parte del suo nuovo disco "Inside of me" uscito a Marzo, un album che vuole raccontare il viaggio interiore intrapreso negli ultimi anni quando, rientrato a casa dai molteplici viaggi in giro per il mondo, ha riportato in superficie ciò che era maturato dentro di lui sino a quel momento, trasformandolo in musica!

“La prima cosa che ricordo è che faceva un caldo tremendo ma appena saliti a bordo della barchetta e aver pucciato i piedi nudi in acqua tutto ha iniziato ad esser più piacevole! Non c'è cosa più bella di trovarsi a girare per i canali di Venezia con la gente stupita che ti osserva da sopra i ponticelli ascoltandoti e ringraziandoti per questo momento unico e straordinario che stai loro regalando.”

"...Love is happiness

Love is a gift

Love is like a bird that can fly anywhere

Love is nature with her flowers and her breeze

Love is the color of the sky

When the sun is on the line

People can you feel it love in in the air

People can you feel it love is everywhere …."

(Love Is Everywhere – Caramè)