Al Mitch non chieder pegno. Invento, suono, scrivo e canto. Al Mitch non portar sdegno. Ciò che vivo è ciò che canto, ciò che canto è ciò che scrivo, quel che manca me lo invento. Chitarra, armonica e sia musica nel vento. Nelle nostre sessions ci regala "Mi piacerebbe".

“Che dire, registrare questo video per IndieMood è stato davvero bello, una delle cose belle per il quale ho deciso di iniziare a scrivere e suonare canzoni mie. Amo Venezia e poter suonare una mia canzone tra i suoi canali, su un barchino in legno spinto solo dalla musica e dal rumore delle remate che infrange l'acqua calma, è stata un'esperienza unica.”

“Mi sarebbe da sempre piaciuto partire per ricominciare

Ma dentro di me non convinto ritardo il mio itinerare

Mi sarebbe da sempre piaciuto poterti fotografare

E portarti nei miei ricordi con immagini nitide e chiare

Prendo il mio chitarrino di legno e come sempre inizio a suonare

Accordi e disaccordi di cui mi piace tanto cantare

Ci sono alcune persone a cui non smetti mai di pensare

Che l'amore fa la sua parte poi l'occhio vede e il cuore ne duole"

(Mi piacerebbe – Al Mitch)