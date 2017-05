Maurizio Chi è un cantautore siciliano classe 1983, originario di Catania. Si avvicina alla musica molto presto, da bambino, ma a prendere il sopravvento nei primi anni della sua vita è il ballo (i suoi genitori erano insegnati di danza): l'esigenza di scrivere canzoni nasce quando Maurizio ha diciotto anni. Decide dunque di partecipare a diversi concorsi (Radar, AlscoltAutori, Premio Fabrizio De Andre’, Area Sanremo) alcuni dei quali li vince pure: tra questi anche il concorso per autori “Genova x voi 2016”, che lo porta a diventare autore per Universal Music Publishing. Il 28 ottobre 2016 esce i suo primo album dal titolo “Due” prodotto per la label PaperBoatSongs e arrangiato dal produttore Placido Salamone (Arisa ,Celentano ,Vanoni e Giovanni Caccamo). Nelle nostre IndieMood Sessions ci regala: “Malintenti”.

"Ci è piaciuto fin da subito il format “Indiemood” ed ho deciso di contattare lo staff che si è dimostrato professionale sia prima che durante la performance ed infine ho deciso di condividere con il trio d'archi siculo/veneto delle Les Fleurs questa esperienza. È stato un privilegio potersi esibire tra i canali di un luogo unico con “ Malintenti" che per me è una canzone senza tempo proprio come la città piû sognata al mondo.”

“La, dove regnano i silenzi

io quest’aria cantero’ per te,

non ci saranno Malintenti,

io vorrò soltanto te

che come sempre sei

come io vorrei”.

(Malintenti – Maurizio Chi)