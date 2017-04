Registrato, prodotto, mixato e masterizzato presso lo Stop Studio di Rimini da Andrea Muccioli e Ivan Tonelli, edito da Stop Records e To Lose La Track, “I have a call” è il disco d’esordio da solista di Girless, già Girless & The Orphan. Dopo i dischi, i tour, i chilometri percorsi con la band d’origine, Tommaso (Girless), direttamente dalla costa romagnola di Viserba (RN), ha deciso di raccogliere le idee e le mezze canzoni scritte con la chitarra acustica e mettere tutto insieme, per registrare un disco da solo, folk, quasi esclusivamente per voce e chitarra. Il punto di partenza del disco e` stato scegliere otto personaggi celebri morti suicidandosi e raccontarne la vita e la morte attraverso le loro opere, i loro scritti e talvolta le loro stesse parole, cercando, per quanto possibile, di capirne le emozioni e i pensieri e trasferirli in musica. Il disco si avvale anche della partecipazione di Urali ai cori e, in particolare, al basso in “Sylvia”.

Otto personaggi. Otto morti. Otto suicidi. Un unico autore. Meglio, Tommaso che nei Girless & The Orphan è, appunto, Girless...

