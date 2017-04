Lana Del Rey ha svelato la title-track del nuovo album: "Lust for life" è un duetto con The Weeknd, dalle sonorità retro. La canzone arriva dopo il singolo “Love”, e si può ascoltare in questo "video", definito "Official audio", ma che vede i due artisti cantare seduti sulla scritta "Hollywood". Lana Del Rey è comparsa negli ultimi due album di The Weeknd, "Beauty behind the madness" e "Starboy".

Per l'album segue “Honeymoon” del 2015 e richiama nel titolo lo storico secondo album solista di Iggy Pop: la cantante statunitense ha già rivelato la copertina, uno scatto che la vede, in maniera per lei inconsueta, sorridente: