In attesa che il tour celebrativo per il trentennale di "The Joshua Tree" veda Bono e soci debuttare sul palco del BC Place Stadium di Vancouver, in Canada, il prossimo 12 maggio, i fan site degli U2 si stanno scatenando nella raccolta di indizi per ipotizzare quale possa essere la configurazione della scenografia che accoglierà il quartetto irlandese in occasione della prossima sortita pubblica.

U2songs.com ha provato a fare il punto dei leak più significativi emersi ad oggi per offrire ad appassionati e curiosi in sorta di ipotetico anticipo di cosa aspettarsi a partire dalla metà del mese prossimo.

Il primo elemento preso in considerazione è la pianta della produzione per la data al Croke Park, arena di Dublino dove il prossimo 22 luglio il gruppo si esibirà davanti ai propri concittadini. Come si evince dallo schema, il palco avrà una propaggine a forma di albero - così come nell'immagine che illustra la copertina del disco - che permetterà agli artisti di tenere set "ridotti" in mezzo alla platea.

Alla sinistra del palco l'area rossa potrebbe delimitare una sorta di poltronissime da destinare ai titolari di vip package o ad altre formule elaborate dai promoter: Willie Williams, il designer di fiducia degli U2, ha spiegato all'edizione americana di Rolling Stone che la "red zone" sarebbe destinata ai clienti più veloci dall'operatore primario Ticketmaster.

Passando dagli schemi alle foto vere e proprie, questo scatto - ripreso all'NRG Stadium di Houston, dove gli U2 saranno di scena il prossimo 24 maggio - pur mostrando l'ossatura di quello che sarà l'apparato scenico, pare collimare con lo schema indicato nella pianta del Croke Park, con un singolo scivolo spostato sulla sinistra, guardando il palco.

Se poi - al netto dei visual che verranno installati alle spalle dei musicisti - il design base della scenografia dovesse riprendere quello dell'originale, con la pianta stilizzata in grigio su sfondo dorato, l'aspetto sommario del palco - sempre secondo U2songs.com - potrebbere essere questo:

Il Joshua Tree Tour 2017 farà tappa a Roma i prossimi 15 e 16 luglio.