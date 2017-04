In mancanza dei Pink Floyd originali, che ormai non torneranno più, i fan possono comunque consolarsi (almeno in parte) con un appuntamento live a cura di quello che da più fonti è considerato il tributo ai Pink più fedele al mondo: i Brit Floyd.

Nell'ambito del loro Immersion World Tout 2017, infatti, saranno in Italia per un paio di date in cui cercheranno di rievocare la magia delle performance dei Floyd.

Queste le date previste:



28 luglio 2017

ROMA @ AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Sala Santa Cecilia



30 luglio 2017

PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) @ POSTEPAY SOUND

Oltre a una selezione di tutti i più grandi classici della band inglese, i musicisti inseriscono in scaletta anche un tributo all'album "Animals", che festeggia i 40 anni dall'uscita. Il tour dei Brit Floyd, inoltre, ricrea fedelmente la messa in scena del Division Bell Tour del 1994, con tanto di schermo circolare, luci, laser e gonfiabili



I biglietti saranno in vendita dalle 10:00 di venerdì 21 aprile tramite il circuito TicketOne e punti vendita autorizzati.