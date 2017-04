Il prossimi mesi saranno particolarmente intensi per la band britannica guidata da Justin Hawkins: i Darkness saranno impegnati su più fronti, tra concerti e nuovo album.

La band è stata scelta dai Guns N' Roses come gruppo di spalla per alcune date della branca europea del tour della reunion, "Not in this lifetime...": i Darkness suoneranno in apertura di Axl e compagni nelle date di Zurigo, Stoccolma, Helsinki e anche nell'unica data italiana della tournée, quella che il prossimo 10 giugno vedrà i Guns N' Roses esibirsi sul palco dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Ma i Darkness saranno impegnati anche con una tournée europea tutta loro che il prossimo 6 luglio vedrà Justin Hawkins e i suoi esibirsi dal vivo in Italia anche da headliner, sul palco del festival Rugby Sound 2017 di Isola del Castello, a Legnano): i biglietti per il concerto sono già in vendita su TicketOne al prezzo di 17,25 euro.

Discograficamente ferma a "Last our kind" del 2015, la band si appresta inoltre a tornare sulle scene discografiche con un nuovo album in studio che - secondo alcune indiscrezioni - dovrebbe raggiungere il mercato il prossimo settembre.