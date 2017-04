Dopo la pubblicazione di "Nessun posto è casa mia", il suo terzo disco presentato lo scorso febbraio al Festival di Sanremo, Chiara Galiazzo debutta dal vivo nel 2017 con un doppio concerto anteprima al Blue Note di Milano. La cantante si esibirà alle 21 e alle 23 (doppio show, come da tradizione dello storico locale jazz), e sarà accompagnata dal produttore dell'album Mauro Pagani che curerà anche la direzione artistica del tour di cui questi spettacoli sono un'anteprima.

Nell'attesa, Rockol pubblica in esclusiva due versioni intime di "Nessun posto è casa mia" e "Il cielo": due video #NoFilter, girati alle Officine Meccaniche di Milano (gli studi di Mauro Pagani dove è stato registrato il disco). Chiara li racconta così.

Da parecchi anni sono fissata con il cielo, le costellazioni e tutto ciò che scorre sopra la nostra testa ma che noi non guardiamo mai. Il cielo è anche quel limite da superare che ci spinge a volere sempre di più, a cercare di concretizzare quelle cose che gli altri credono che non saremmo mai riusciti a realizzare. Con questa canzone Daniele Magro mi ha letto dentro, perché è un riassunto musicale di tutto ciò che penso a riguardo. E dove non arrivano le parole, arriva la musica. "Il cielo" la considero un po' la canzone manifesto dell’album è la prima traccia anche per questo motivo, perché riassume anche i temi dell'intero disco.

"Nessun posto è casa mia" è la canzone più magica dell’album, quella che ho deciso di portare a Sanremo perché più rappresentava in modo netto il cambiamento che volevo iniziare a intraprendere. Questa è stata anche la prima canzone cantata in studio con Mauro Pagani, è stata la prima che ha dato inizio alla nostra collaborazione. Con Niccolò e Carlo Verrienti, gli autori della canzone, avevo già collaborato in precedenza e ammiravo molto il loro modo di scrivere, educato, senza fronzoli, ma estremamente vero. Credo sia una canzone che arriva se tocca certe corde dell’ anima, ti emoziona e non sai neanche il perché. Ma rimane nel tempo, ed è questo che desideravo da una mia canzone.