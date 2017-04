Bruce Springsteen le canta a Trump, nel vero senso della parola. Il Boss ha registrato insieme al musicista statunitense Joe Grushecky una canzone intitolata "That's what makes us great": il brano, che farà il suo debutto tra poche ore sulle frequenze dell'emittente radiofonica newyorkese Sirius XM, è dedicato esplicitamente al nuovo presidente degli Stati Uniti d'America.

Joe Grushecky, che aveva già collaborato con Springsteen in passato, ha voluto il Boss al suo fianco per questa canzone, scritta insieme ai membri della sua band, gli Houserockers. Il rocker si limita solamente a duettare con Grushecky, intonando versi come "Non dirmi una bugia vendendomela come un dato di fatto" oppure "Non ho mai dato la mia fiducia a un truffatore".Springsteen, negli ultimi mesi, ha più volte attaccato ( anche piuttosto duramente ) il nuovo presidente degli States. Lo ha fatto anche in concerto, raccogliendo una copia della Costituzione Americana dalle mani di un fan, con la scritta "Vaffanculo Trump" sulla copertina