Una delle ‘chicche’ del Record Store Day 2017 è quella rappresentata dalla canzone “We can’t stop what’s coming”, la prima nuova canzone in 15 anni dei The The. Il brano è un omaggio del frontman della band Matt Johnson al fratello morto nel 2016. Il singolo sarà pubblicato in vinile con una tiratura limitata a 2.000 copie. La canzone è stata trasmessa oggi per la prima volta nel programma radio di Steve Lamacq sulla BBC.

Con Johnson anche gli ex membri della band Zeke Manyika alle percussioni, James Eller al basso e Johnny Marr alla chitarra. Johnson parlando con Lamacq ha detto non è in programma una pubblicazione digitale della canzone. Puoi ascoltarla qui al minuto 1:21:25 circa.