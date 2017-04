Non gli bastavano i due dischi d'oro, gli undici dischi di platino e i quattro dischi di diamante già conquistati. Non gli bastava aver venduto già oltre un milione di copie e di aver raggiunto la vetta delle classifiche di sedici paesi. Luis Fonsi e Daddy Yankee volevano di più dalla loro "Despacito". E così, il cantante portoricano e il rapper hanno voluto realizzare una nuova versione della hit con l'aiuto di una popstar come Justin Bieber, uno che i dischi di platino e di diamante li colleziona come figurine.

La nuova versione di "Despacito" con la popstar canadese è stata pubblicata in rete nelle ultime ore e ha riscosso già ampi successi in diversi paesi (il videoclip ha totalizzato circa 25 milioni di clic in ventiquattro ore). Non ci sono grossissime differenze tra la versione originale e quella con Justin Bieber: sostanzialmente, una strofa della canzone è stata tradotta in inglese ed è cantata da Bieber. Il cantante canadese, tra l'altro, interpreta anche il ritornello: è la prima volta che Bieber si cimenta con un brano in lingua spagnola.