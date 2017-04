Laica è un duo che dal 2015 vede Annaclara Maffucci alla voce e Gabriele Aprile alla produzione artistica. Entrambi sono autori e compositori del progetto, che in questi anni si è sviluppato attraverso la pubblicazione di diversi brani inediti, con i quali applicano l'elettronica alla melodia italiana. Molto attivi su Facebook, i Laica si cimentano spesso in rivisitazioni di brani noti: questa è 'Shape of you' di Ed Sheeran, in versione casalinga ed in esclusiva per Rockol.



"Per questa canzone non abbiamo scuse: abbiamo scelto 'Shape of you' per il groove irresistibile e per la possibilità che regala di giocare con la voce e con i loop. Ci piace unire "classico" e "moderno" e anche in questa versione non abbiamo rinunciato al suono del pianoforte, che accostato alle sonorità elettroniche dei nostri "gadget" musicali, secondo noi crea un effetto affascinante. Pensando anche al significato giocoso e "carnale" della canzone non puoi non farti trascinare dal ritmo e divertirti, come abbiamo fatto noi tra le mura di casa nostra."