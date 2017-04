Joel Thomas Zimmerman è il corrispettivo EDM di Noel Gallagher, almeno in quanto a esternazioni: la star canadese della consolle ha delle opinioni precise, non ha nessun problema a renderle pubbliche e quando lo fa insaporisce il suo lessico con espressioni non esattamente da educanda.

Deadmau5 non ha resistito, infatti, a rispondere a un tweet del New York Times che pubblicizzava un podcast riguardante la rapida (e per qualcuno sospetta) ascesa del duo statunitense composto da Andrew Taggart e Alex Pall. Alla domanda (tra il sarcastico e il retorico) "come risolvere un problema come quello dei Chainsmokers?", Zimmerman ha risposto:

Easy. You suck a shitload of Grammy dick and pay a ghost producer. Next question. https://t.co/x8336Kbeas — dead mow cinco (@deadmau5) April 15, 2017

"Facile: succhi un fottio di cazzi dei Grammy e paghi un ghost producer. Prossima domanda"

Pur senza nominare il collega, Taggart e Pall, a stretto giro, sul proprio account ufficiale Twitter hanno pubblicato una serie di post "a tema":