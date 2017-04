Chiamata a rimpiazzare una Beyoncé in dolce attesa come headliner della seconda serata dell'edizione 2017 del Coachella Festival, Stefani Germanotta ha fatto debuttare poco fa sul palco di Indio, in California, un nuovo brano, battezzato "The Cure", che Lady Gaga pubblicherà in versione da studio nelle prossime ore:

Lady Gaga just debuted a brand new song at #Coachella: "THE CURE" pic.twitter.com/HqJNqDckxQ — Lady Gaga Updates (@LadyGagaUpdates) April 16, 2017

Cliccando qui è possibile ascoltare la versione da studio.

La canzone è stata inserita in un set che ha visto la cantante e performer newyorchese eseguire dal vivo (di fronte a una platea stimata in 100mila persone) una puntuale selezione dei suoi cavalli di battaglia storici, da "Just Dance" a "Telephone", passando per "Born This Way" e "Bad Romance", quest'ultima scelta come ultimo brano in scaletta.

Ecco, di seguito, l'elenco dei brani eseguiti da Lady Gaga in occasione della sua esibizione al Coachella Festival 2017:

‘Scheiße’

‘LoveGame’

‘John Wayne’

‘Just Dance’

‘Born This Way’

‘Venus’

‘A-Yo’

‘Sexxx Dreams’

‘Telephone’

‘Alejandro’

‘Teeth’

‘The Cure’

‘The Edge Of Glory’

‘Speechless’

‘You And I’

‘Million Reasons’

‘Applause’

‘Poker Face’

‘Bad Romance’