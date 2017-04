A poche ore dal compimento televisivo dello psicodramma che ha visto il già leader dei Bluvertigo abbandonare il suo ruolo di coach al talent show "Amici", Morgan - sul suo canale Facebook ufficiale - ha voluto commentare la sua ultima volta alla corte di Maria De Filippi:

"Tutta questa sceneggiatura trabocchetto che ha portato alla mia vistosa uscita di scena, con rientro, usata anche come trailer promozionale sembrerebbe avere a che fare con la notizia di cui in questi giorni si è molto parlato e cioè l’aver abbandonato il ruolo di direttore artistico, ma non è così", precisa il cantante, autore e polistrumentista monzese, "Perché quella decisione è stata presa al culmine di uno stato di malcontento iniziato sin dalla prima puntata per non essere riuscito a svolgere con serietà e impegno il mio lavoro, che è stato vanificato, disperso, delegittimato da chi mi aveva assunto nonostante conoscesse benissimo chi sono, che cosa faccio, e come lo faccio. La questione dei litigi coi ragazzi è una scusa non tanto felice, non tanto corretta, per nulla legittima, unico pretesto su cui far leva per motivare la mia dipartita, e ciò semplicemente perché la vera ragione non è molto nobile e ben pochi sarebbero disposti a supportarla: non ero allineato".