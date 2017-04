Verrà pubblicata il prossimo 5 maggio "Max’s Kansas City 1976 & Beyond", riedizione della storica compilation "Max’s Kansas City 1976", sorta di antologia che quarant'anni fa documentò il meglio passato dal palco del locale newyorchese preferito da Andy Warhol che insieme a CBGB's - ma con un'attitudine più artistico-concettuale e meno selvaggia - fu la culla di una delle più ricche e sfaccettate scene punk della east coast.

Rispetto all'edizione originale, che già includeva materiale di - tra gli altri - Suicide, Pere Ubu e Wayne County, la nuova versione della raccolta - curata dalla Jungle Records - offre una visione più vasta di quella che era la scena della Grande Mela dell'epoca includendo anche materiale dei New York Dolls (presenti con una versione alternativa di "Bad Girls"), o documenti post-1976 come una versione registrata nel '77 di "Rock Action" di Iggy Pop, "Saeta" della già cantante dei primi Velvet Underground Nico ripresa nell''83, “M.I.A.” di Johnny Thunder registrata nel '79 con gli Heartbreakers (presente anche con una cover di "These Boots Are Made for Walking" realizzata nell''83 insieme ai Gang War, la band messa in piedi insieme all'MC5 Wayne Kramer) e "Take a Chance" di Sid Vicious, registrata nel 1978 al Max insieme a Mick Jones, Jerry Nolan e Arthur Kane e scelta come traccia conclusiva.

Le rinnovate note di copertina sono state curate da Jimi LaLumia, che militò in una delle resident band del locale - gli Psychotic Frogs, e dal responsabile della programmazione del locale Peter Crowley.