Chi è l'eliminato della quarta puntata del serale della sedicesima edizione di "Amici"? E cosa è successo nel corso della puntata andata in onda questa sera, sabato 15 aprile?

Il concorrente che ha dovuto lasciare la "scuola" di "Amici" al termine della puntata è il ballerino Oliviero Bifulco, della squadra bianca (nella foto è il primo, da sinistra). Con l'eliminazione del ballerino, le due squadre tornano pari per quanto riguarda il numero dei concorrenti in gara: i cantanti Shady, Mike Bird e Thomas Bocchimpani e il ballerino Sebastian Melo Taveira per la squadra bianca; i cantanti Riccardo Marcuzzo e Federica Carta e i ballerini Andreas Muller e Cosimo Barra per la squadra blu.

Nel corso della quarta puntata (qui la foto gallery con i momenti salienti), la squadra bianca e la squadra blu si sono sfidate in due manches ciascuna articolata in cinque prove di canto e di danza. Ad aprire le danze, nel vero senso della parola, l'esibizione dei ballerini Andreas Muller (squadra blu) e Sebastian Melo Taveira (squadra bianca) con Il Volo, sulle note di "My way", il brano portato al successo da Frank Sinatra.

La prima manche è stata segnata dall'uscita di scena di Morgan dopo l'ennesima polemica, causata da un confronto con Mike Bird: il cantante si è rifiutato di cantare le canzoni che gli erano state assegnate da Morgan in settimana. Il dibattito è degenerato in seguito ad alcuni interventi di Elisa e Rudy Zerbi: "I pezzi che vengono assegnati non devono essere esaltazione del direttore artistico", ha commentato Zerbi, "lui (riferendosi a Morgan, ndr) arriva con i suoi pezzi e spazza via il percorso dei ragazzi". A quel punto, Morgan ha abbandonato lo studio. Maria De Filippi lo ha sostituito nel ruolo di direttore artistico della squadra bianca per un paio di prove (lasciando poi le decisioni e ha anche provato a recuperarlo dietro le quinte per riportarlo al suo posto, ma senza successo.

Nella prima manche, la squadra blu è riuscita ad avere la meglio sulla squadra bianca, grazie alle esibizioni del ballerino Andreas e della cantante Federica Carta. A nulla sono serviti i punti conquistati dalla squadra bianca grazie alle esibizioni dei cantanti Thomas Bocchimpani (che ha proposto una cover di "Don't stop til you get enough" di Michael Jackson) e Mike Bird (che ha cantato una sua canzone, "Closer"). A rischio eliminazione è finito il ballerino Sebastian.

La squadra blu è riuscita ad aggiudicarsi anche la seconda manche: se la cover di Mike Bird di "La musica che gira intorno" di Ivano Fossati e una coreografia del ballerino Oliviero avevano permesso alla squadra bianca di andare in vantaggio nelle prime due prove, le esibizioni dei concorrenti della squadra blu nelle successive tre prove hanno riportato i blu in testa. In ballottaggio è andato dunque un altro concorrente della squadra bianca, il ballerino Oliviero Bifulco.

Nel ballottaggio finale, tra Oliviero e Sebastian, è stato salvato quest'ultimo: Oliviero Bifulco è dunque il quarto eliminato del serale della sedicesima edizione di "Amici".

La puntata non si è conclusa, come le precedenti, con l'eliminazione del concorrente, ma è andata avanti con un filmato registrato nel corso degli ultimi giorni, dopo che è scoppiato il caso Morgan.

Il filmato ricostruisce l'intera vicenda, a partire dalla sera di domenica 9 aprile, giorno in cui è stata registrata la quarta puntata. Tre dei quattro concorrenti della squadra bianca, vale a dire il cantautore Mike Bird, la cantante Shady e il ballerino Sebastian, si lamentano per la sconfitta: "Il lavoro è sbagliato, ci sono errori che partono dalla scelta dei pezzi e dal dialogo che non c'è. Sembriamo delle marionette", dice Mike, "dovrebbe venire Morgan a parlare della puntata".

Morgan, però, non si fa vivo né domenica sera, né lunedì. Vengono mostrate alcune clip in cui i ragazzi si lamentano di Morgan con la produzione, già pubblicate in rete nel corso della settimana, e in cui chiedono che a Morgan subentri un altro coach. "I pezzi non ci piacciono non perché sono vecchi, ma perché non ci rappresentano. Vorrei che la musica tornasse ad essere il bello che c'è qui e che da un mese e mezzo non c'èp più", dice Shady, piangendo. "Non le sentiamo nostre", le fa eco Mike Bird.

Morgan, lunedì, manda un suo rappresentante a parlare con i ragazzi, cercando di convincerli a cambiare idea, ma senza successo - l'incontro con il rappresentante di Morgan non è stato ripreso dalle telecamere.

Maria De Filippi propone dunque un compromesso: chiedere ad un altro coach (il cui nome viene bippato) di occuparsi di loro, con Morgan "sfiduciato" (nella proposta della conduttrice, il cantautore potrà comunque continuare a proporre pezzi che potranno anche essere rifiutati dai cantanti). "La proposta, a lui, è doveroso fargliela", spiega la conduttrice ai ragazzi. Morgan, però, rifiuta la proposta.

Arriviamo dunque a martedì: Morgan non si presenta negli studi di "Amici" per parlare con i ragazzi della squadra bianca, autori e produttori e il rapporto tra "Amici" e Morgan finisce (ad annunciarlo, nel pomeriggio dello stesso martedì, è Maria De Filippi, tramite un comunicato stampa).

Mercoledì mattina i ragazzi vengono raggiunti dal loro nuovo direttore artistico, che è Emma Marrone (già direttore artistico del serale di "Amici" nel 2013, nel 2015 e nel 2016):



"La situazione è molto delicata. Il programma ha chiesto il mio aiuto così come lo avete chiesto voi. Noi proviamo, partiamo da una puntata: capiamo se realmente ci sono i presupposti per farvi fare un'ottima figura e per farvi stare sereni. Poi, dopo una puntata, capiremo insieme se è il caso che io continui oppure no. Quando prendo delle decisioni, sono ferma nelle mie decisioni: ma qui c'era un bisogno effettivo. Rispetto le potenzialità di questo programma, senza il quale non esisterei come artista".



Accanto a Emma Marrone, a guidare la squadra bianca ci saranno ancora Boosta ("Sono molto felice del passaggio dall'io al noi", dice lui) e Alessandra Celentano.