Chi sono Alok e Bruno Martini? La loro "Hear me now", realizzata insieme al cantautore statunitense Zeeba, è attualmente uno dei pezzi più trasmessi dalle radio italiane e sta riscuotendo un discreto successo anche in altri paesi europei - il video si aggira intorno agli 80 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Alok Achkar Peres Petrillo (nella foto qui sopra), che ha scelto di chiamarsi artisticamente semplicemente Alok, è nato nel 1991 a Goiâna, in Brasile. È figlio d'arte: sua madre è DJ Ekanta, suo padre è Juarez Petrillo. I genitori sono entrambi musicisti e hanno anche fondato un festival di musica elettronica a Bahia, l'Universe Paralello.

Alok - che la rivista DJ Mag ha inserito al 25esimo posto nella classifica dei 100 dj più popolari al mondo - ha cominciato a giocare con le console all'età di 12 anni, frequentando la sala prove di suo padre, e piano piano ha cominciato a farsi conoscere. Il suo primo singolo è uscito cinque anni fa, nel 2012, ma il grande successo è arrivato solamente in tempi piuttosto recenti, con "Here me now". La canzone, che qualcuno ha definito un pezzo "brazilian bass", è uscita nell'ottobre del 2016, ma in Italia è arrivata con qualche mese di ritardo. Alok l'ha scritta insieme a Zeeba e a Bruno Martini, insieme al quale l'ha pure prodotta.

Anche Bruno Martini (è quello nella foto che trovate qui sopra) è brasiliano: quando aveva appena 16 anni, il dj ha firmato un contratto discografico con Disney Records e questo gli ha permesso di farsi conoscere collaborando con popstar molto amate dai giovanissimi come Selena Gomez e Demi Lovato. In tempi recenti, Bruno Martini ha condiviso il palco con star della musica elettronica come David Guetta e Steve Angello.