Lorde avrebbe dovuto rompere il lungo periodo di assenza dal palcoscenico domenica, con la sua esibizione al Coachella. E invece, a sorpresa, la cantautrice neozelandese ha tenuto un concerto per pochi fortunati fan che l'ha vista tornare ad esibirsi dal vivo dopo due anni e mezzo di lontananza dal palco.

Il concerto si è tenuto ieri sera, venerdì 14 aprile, in un pub californiano, "Pappy + Harriet's" (lo stesso in cui, lo scorso ottobre, si era esibito Paul McCartney prima della sua performance al Desert Trip), di fronte a 300 fan che sono riusciti ad assicurarsi il biglietto, messo in vendita al prezzo di appena 20 dollari (circa 18 euro) "perché ho 20 anni e perché vi amo" - ha scritto Lorde su Twitter. E sì, i biglietti sono andati a ruba, esauriti in meno di cinque minuti.

Lorde ha cantato una dozzina di canzoni, tra cui le hit "Tennis court" e "Royals", quelle con cui si è imposta all'attenzione del grande pubblico ormai quattro anni fa. Non sono mancati i primi brani estratti dal suo prossimo album in studio, "Melodrama", "Green light" e "Liability" (già cantate un mese fa in occasione dell'ospitata al Saturday Night Live), e non sono mancate neppure nuove anticipazioni del disco: Lorde ha infatti proposto due nuovi pezzi, la title track e "Sober". Ecco, di seguito, i video.