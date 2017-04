Il prossimo 5 maggio i Depeche Mode daranno il via, da Stoccolma, al tour europeo in supporto al loro ultimo album in studio, "Spirit", uscito lo scorso marzo. Ma chi aprirà i concerti di Dave Gahan e compagni, per questa tournée?

La band di "Personal Jesus" ha annunciato i nomi dei "support acts" - così come vengono chiamati dai colleghi anglofoni i "gruppi di spalla" - nelle ultime ore.

Il nome più grosso è probabilmente quello dei The Raveonettes, duo alternative rock danese formato da Sune Rose Wagner (chitarra e voce) e Sharin Foo (basso, chitarra e voce). Il duo è attivo dai primi anni 2000 e fino ad oggi ha pubblicato sette album in studio: l'ultimo, "Pe'ahi", è uscito nel 2014. I The Raveonetts apriranno le date comprese tra il 5 maggio (il debutto a Stoccolma) e il 25 maggio (quel giorno la tournée farà tappa a Praga).

Al duo danese subentreranno poi i The Horrors, band punk rock britannica capitanata dal cantante Faris Badwan, attiva dal 2005 e con alle spalle quattro album in studio (l'ultimo, "Luminous", è uscito nel 2014). I The Horrors si esibiranno in apertura dei Depeche Mode dal 27 maggio (giorno in cui i Depeche Mode suoneranno a Leipzig, in Germania) al 9 giugno (Monaco).Dall'11 giugno al 4 luglio i "supporter acts" sarà invece la band gospel-punk americana degli Algiers, che suonerà anche in apertura dei concerti italiani del 25, 27 e 29 giugno a Roma, Milano e Bologna

Infine, i concerti compresi tra il 13 e il 23 luglio saranno aperti dalla dj e producer britannica Maya Jane Coles.