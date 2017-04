Il nuovo album in studio di Kendrick Lamar, "DAMN.", uscito appena oggi, potrebbe avere presto un seguito. Anzi: prestissimo, perché questo seguito potrebbe arrivare già domenica 16 aprile, dopodomani. Così, almeno, sostengono alcuni fan del rapper sui social network, affidandosi ad una strana teoria che in realtà così strana non è.

La teoria, postulata da un fan di Kendrick Lamar, dice in sostanza che in una traccia di questo album il rapper muore ucciso da un colpo di pistola. La traccia in questione è l'intro, "BLOOD.": effettivamente, il brano racconta di un uomo che cerca di dare aiuto ad una donna cieca ma che viene assassinato.

Ora: in molti pezzi di Kendrick Lamar sono contenuti dei riferimenti al mondo cristiano e così anche in alcune delle canzoni che compongono il suo ultimo disco, "DAMN." (in "YAH." viene addirittura citato il Deuteronomio, uno dei cinque libri che compongono il Pentateuco, la parte iniziale dell'Antico Testamento). Ebbene: secondo la teoria postulata dai fan del rapper, in "DAMN." Kendrick Lamar rappresenterebbe Cristo, ucciso e risorto dopo tre giorni: considerando che il disco è uscito oggi, venerdì, il terzo giorno è domenica. E proprio domenica il rapper dovrebbe pubblicare un nuovo album, il sequel di "DAMN.".

Una teoria strana, dicevamo. Ma c'è dell'altro.

Un'altra canzone del disco, "FEAR.", contiene un sample di un pezzo pubblicato da Kendrick Lamar pochi giorni fa, alla fine di marzo, "The heart part 4". E in alcuni versi di questa canzone Kendrick rappa: "My next album, the whole industry on a ice pack... with TOC, you see the flames". E TOC, sempre secondo i fan, sarebbe un acronimo di "The other colour", un riferimento alla pillola rossa e alla pillola blu del film "The Matrix".

È vero, siamo sempre nel campo delle strane teorie da fan. Ma...

Oggi pomeriggio il produttore di Kendrick Lamar, Sounwave, ha pubblicato su Twitter un post in cui ha scritto: "Quello che vi sto dicendo... È che non è la versione officiale". E il tweet è stato seguito da un altro tweet in cui il produttore ha pubblicato la foto di Morpheus, uno dei personaggi di "The matrix". E Kendrick Lamar, da parte sua, ha aggiornato i suoi canali social con immagini dallo sfondo blu. Dunque: "DAMN." era la pillola rossa e domenica uscirà un nuovo disco che rappresenterà la pillola blu? Ricordiamo che il rapper non è nuovo a sorprese del genere: nel marzo del 2016, poche settimane dopo l'uscita del suo album-capolavoro "To pimp a butterfly" (ritenuto da numerose riviste di musica il miglior album del 2015), Kendrick Lamar pubblicò un album di scarti del suo precedente disco.