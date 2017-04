Win Butler e Regine Chassagne degli Arcade Fire insieme a Mavis Staples in un concerto tenutosi a Chicago nel 2014 – spettacolo che ora diventerà un CD/DVD dal titolo “Mavis Staples: I'll Take You There – An All-Star Concert Celebration” in uscita il 2 giugno per Blackbird Presents Records – proposero la cover di “Slippery people” dei Talking Heads, presente nel loro album del 1983 “Speaking in tongues”. Ora quella versione di “Slippery people” è disponibile in streaming e la puoi ascoltare più sotto.

Altri artisti che parteciparono al concerto per celebrare la leggenda della musica black Mavis Staples furono: Bonnie Raitt, Jeff Tweedy degli Wilco, Emmylou Harris, Gregg Allman, Eric Church, Michael McDonald, Joan Osborne, Glen Hansard, Widespread Panic, Grace Potter, Taj Mahal, Buddy Miller, Otis Clay, Keb 'Mo' e Patty Griffin.