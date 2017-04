L'energico duo britannico dei Royal Blood già alla fine del 2016 aveva annunciato la lavorazione del secondo album in studio, che ora è davvero imminente. E lo dimostra l'arrivo del primo singolo con video ufficiale tratto dal nuovo lavoro.

Il brano si chiama "Lights Out" ed è stato prima programmato in anteprima nello show di Zane Lowe su Beats 1 Radio e poi, a pochi minuti di distanza, condiviso online. Ecco il clip:

Il nuovo disco del duo si intitola "How Did We Get So Dark?" ed esce il 16 giugno. Questa è la copertina:

Questa, invece, la tracklist:

01. How Did We Get So Dark?

02. Lights Out

03. I Only Lie When I Love You

04. She’s Creeping

05. Look Like You Know

06. Where Are You Now?

07. Don’t Tell

08. Hook, Line and Sinker

09. Hole In Your Heart

10. Sleep