Jeff Tweedy, leader dei Wilco, ha annunciato l'imminente uscita di un suo nuovo disco solista. Il lavoro si chiamerà "Together At Last" ed è previsto per il prossimo 23 giugno per etichetta dBpm.

L'album contiene una serie di versioni di canzoni che Tweedy in passato ha eseguito o inciso con i Wilco, i Loose Fur e i Golden Smog.

E' stato già condiviso in anteprima audio il brano "Laminated Cat" (originariamente dei Loose Fur), da ascoltare in streaming:

Questa, invece, è la copertina del disco:

E, infine, la tracklist:

01 Via Chicago

02 Laminated Cat

03 Lost Love

04 Muzzle of Bees

05 Ashes of American Flags

06 Dawned on Me

07 In a Future Age

08 I’m Trying to Break Your Heart

09 Hummingbird

10 I’m Always in Love

11 Sky Blue Sky