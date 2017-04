Ennesima sparata del bassista e cantante dei Kiss Gene Simmons, che si è scagliato contro i servizi di musica in streaming e lo stato attuale del music biz. In particolare ha offerto la propria visione sull'impossibilità di guadagnare denaro per le nuove band.

Simmons ha detto:

Ormai anche se vuoi camparci, non riesci comunque a far girare la tua musica. E finisci per vivere nel sottoscala di tua madre, di fare qualche lavoro del cavolo e alla fine i ragazzi non trovano lo stesso i tuoi dischi. La formula "promuovo i miei concerti" non funziona. E a uccidere tutti i nuovi gruppi sono stati i fan stessi. Non è colpa dell'America corporate o degli alieni. La gente che ha ucciso la musica è quella che ama la musica.

Ha poi aggiunto: