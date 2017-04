Johanne Astrid Poulsen, una batterista di soli dieci anni, è la vincitrice dell’edizione 2017 di Denmark’s Got Talent. La sua partecipazione al programma televisivo l’ha vista protagonista di cover di brani che vanno da “Killing in the name” dei Rage Against the Machine fino al grande classico dei Led Zeppelin “Whole lotta love”.

In finale Johanne ha presentato “Bad craziness” della band danese dei D-A-D e si è aggiudicata il premio di 250.000 corone danesi (poco più di 35.000 euro). Questo quanto dichiarato dalla ragazzina: “Spero di poter suonare in un sacco di altri posti oppure di entrare in una vera band. Non ci ho mai davvero pensato, so solo che devo suonare la batteria quando sarò grande”.

Qui sotto puoi guardare la ragazza suonare “Killing in the Name,” “Whole Lotta Love” e “Bad Craziness”.