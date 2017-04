Il già membro della boy band britannica degli One Direction ha annunciato il titolo e la data d'uscita del suo primo album solista, svelandone anche la copertina e la tracklist.

Il primo lavoro di Harry Styles senza i suoi compagni di band si intitola semplicemente "Harry.Styles" e uscirà il prossimo 12 maggio.

Anticipato dal singolo "Sign of the times", l'album conterrà un totale di dieci brani: Harry Styles offrirà un'altra anticipazione del disco sabato sera, 15 aprile, durante la sua ospitata al programma televisivo americano "Saturday Night Live".

Sulla copertina del disco il cantante appare senza vestiti, ritratto di spalle: non aspettatevi però una foto piccante, perché l'unica cosa che si vede nell'immagine sono le spalle e parte della schiena di Styles.

Ecco, di seguito, la tracklist e la copertina del disco:

"Meet me in the hallway"

"Sign of the times"

"Carolina"

"Two ghosts"

"Sweet creature"

"Only angel"

"Kiwi"

"Ever since New York"

"Woman"

"From the dining table"