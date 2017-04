Tre giorni per fare scorta di vinile, con pezzi rari, in edizione autografata: è il Vinyl Special Weekend, promosso da Music First, in concomitanza l’annuale appuntamento con il Record Store Day.

La festa del disco del Vinyl Special Weekend, però, dura tre giorni: da venerdì 21 a domenica 23, e prevede occasioni che in alcuni casi sono reperibili solo sul sito di MusicFirst.

Abbiamo selezionate alcune chicche: ecco le nostre scelte per il grande rock internazionale in vinile.

Eddie Vedder - "Into The Wild" (LP)



Il primo album solista di Eddie Vedder , frontman dei Pearl Jam. La colonna colonna sonora di “Into the Wild”, emozionante film di Sean Penn, tratto dal libro di Jon Krakauer contiene canzoni altrettanto emozionant: gli è valso nomination ai Grammy e ai Golden Globe.Qua in versione vinile.

Lou Reed - Transformer - LP



Un d isco che non ha bisogno di presentazioni : il secondo lavoro di Lou Reed dopo i Velvet Underground, prodotto da David Bowie, contiene alcune delle canzoni più emozionanti non solo della sua carriera, ma della storia del rock, da “Perfect day” a “Walk on The Wild Side”.Qua in versione vinile.

Who's Next - (LP 180gr.)

Probabilmente l’album più noto e amato di una delle più grandi rockband di tutti i tempi: quinto studio album, uscito nel 1971, contiene capolavori come “Baba O’Riley”, “Won’’t get fooled again” e “Behind blue eyes”. Secondo l’edizione americana di Rolling Stone è uno migliori album della storia. Qua in versione vinile a 180 grammi

Jeff Buckley - You and I (2LP, 180g)

Una pubblicazione postuma del grande cantante scomparso: registrazioni inedite del ’93, prima che Buckley debuttasse discograficamente. Canzoni come “Grace”, che sarebbero diventate classici del suo repertorio, e cover di Bob Dylan, Smiths e Led Zeppelin. In versione vinile a 180 grammi.

