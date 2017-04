Tre giorni per fare scorta di vinile, con pezzi rari, in edizione autografata: è il Vinyl Special Weekend, promosso da Music First, in concomitanza l’annuale appuntamento con il Record Store Day.

La festa del disco del Vinyl Special Weekend, però, dura tre giorni: da venerdì 21 a domenica 23, e prevede occasioni che in alcuni casi sono reperibili solo sul sito di MusicFirst.

Abbiamo selezionate alcune chicche, per diversi generi: ecco le versioni autografate di dischi italiani (curate da MusicFirst).

LE VERSIONI AUTOGRAFATE

Levante - Nel Caos Di Stanze Stupefacenti (autografato)



Un grande disco, il terzo di Levante: “Nel Caos di Stanze Stupefacenti” è una sorta di svolta pop, ma con il doppiofondo, che porta Claudia Lagona verso nuovi suoni, senza perdere la sua profondità. In occasione del Record Store Day esce una versione in vinile da 180 grammi dell’album, autografata da Levantte

Compralo qui

Thegiornalisti - Completamente Sold Out (LP autografato)



Dopo una lunga gavetta, l’album della consacrazione del gruppo guidato da Tommaso Paradiso . Impossibile non avere sentito in questi mesi il singolo “Completamente”, una canzone che non ha tradito le origini indie del gruppo, ma con una nuova dimensione pop permettendogli di arrivare in cima alle classifiche radio, streaming. “Sold out” nei club e due concerti in palazzetti in arrivo a maggio. Uscito il 21 ottobre 2016, arriva per una nuova versione in vinile 180 grammi dell’album, anche questa autografata dal gruppo.

Compralo qui

Thegiornalisti - Fuoricampo (vinile)



Dopo due album autoprodotti, “Fuoricampo” è l’album che nel 2014 ha fatto conoscere i Thegiornalisti : prodotto da Matteo Cantaluppi, trainato dal singolo “Fine dell’Estate”, ha fruttato alla band il contratto con Carosello, che poi ha pubblicato “Completamente sold out”. Anche in questo caso, per il Vinyl Special Weekend e per il Record Store Day viene pubblicata una versione in vinile 180 grammi: è la prima volta che il disco esce in vinile

Compralo qui

Arisa - Ho Perso Il Mio Amore (autografato)

Dopo X Factor, Arisa è tornata alla musica con “Ho perso il mio amore”: è il nuovo singol o, pubblicato a marzo, inciso per la colonna sonora del nuovo film di Max Croci “La verità, vi spiego, sull’amore” (Notorious Pictures). Per Vinyl Special Weekend è disponibile in versione 45 giri autografato, con la canzone anche in versione acustica.

Compralo qui