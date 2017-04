Tre giorni per fare scorta di vinile, con pezzi rari, in edizione autografata: è il Vinyl Special Weekend, promosso da Music First, in concomitanza l’annuale appuntamento con il Record Store Day.

La festa del disco del Vinyl Special Weekend, però, dura tre giorni: da venerdì 21 a domenica 23, e prevede occasioni che in alcuni casi sono reperibili solo sul sito di MusicFirst.

Abbiamo selezionate alcune chicche, per diversi generi: le versioni autografate di dischi italiani (curate da MusicFirst),il grande rock internazionale in vinile, e la grande musica italiana in vinile.

LE VERSIONI AUTOGRAFATE

Levante - Nel Caos Di Stanze Stupefacenti (autografato)



Un grande disco, il terzo di Levante: “Nel Caos di Stanze Stupefacenti” è una sorta di svolta pop, ma con il doppiofondo, che porta Claudia Lagona verso nuovi suoni, senza perdere la sua profondità. In occasione del Record Store Day esce una versione in vinile da 180 grammi dell’album, autografata da Levante

Compralo qui

Thegiornalisti - Completamente Sold Out (LP autografato)



Dopo una lunga gavetta, l’album della consacrazione del gruppo guidato da Tommaso Paradiso . Impossibile non avere sentito in questi mesi il singolo “Completamente”, una canzone che non ha tradito le origini indie del gruppo, ma con una nuova dimensione pop permettendogli di arrivare in cima alle classifiche radio, streaming. “Sold out” nei club e due concerti in palazzetti in arrivo a maggio. Uscito il 21 ottobre 2016, arriva per una nuova versione in vinile 180 grammi dell’album, anche questa autografata dal gruppo.

Compralo qui

Thegiornalisti - Fuoricampo (vinile)



Dopo due album autoprodotti, “Fuoricampo” è l’album che nel 2014 ha fatto conoscere i Thegiornalisti : prodotto da Matteo Cantaluppi, trainato dal singolo “Fine dell’Estate”, ha fruttato alla band il contratto con Carosello, che poi ha pubblicato “Completamente sold out”. Anche in questo caso, per il Vinyl Special Weekend e per il Record Store Day viene pubblicata una versione in vinile 180 grammi: è la prima volta che il disco esce in vinile

Compralo qui

Arisa - Ho Perso Il Mio Amore (autografato)

Dopo X Factor, Arisa è tornata alla musica con “Ho perso il mio amore”: è il nuovo singol o, pubblicato a marzo, inciso per la colonna sonora del nuovo film di Max Croci “La verità, vi spiego, sull’amore” (Notorious Pictures). Per Vinyl Special Weekend è disponibile in versione 45 giri autografato, con la canzone anche in versione acustica.

Compralo qui

LA GRANDE MUSICA ITALIANA, IN VINILE

Vasco Rossi - "Bollicine" (Vinile)



Vasco Rossi - "Va bene, va bene così - Live” (Vinile)



Una vera chicca per gli appassionati di musica italiana: la ristampa di due dischi storici della carriera di Vasco, ad opera Carosello Records: "Bollicine" e "Va bene, va bene così - Live”. Il primo ha bisogno di poche presentazioni, è un album fondamentale della sua carriera, quello di “Vita spericolata”: ad oggi è considerato probabilmente la sua prova migliore di studio. Uscito nell’83, venne seguito l’anno successivo dal suo primo disco dal vivo “Va bene, va bene così”. Tornano su vinile 180 grammi, in vendita dal 21 aprile.

Compralo qui ("Bollicine") e Compralo qui ("Va bene, va bene così")

MOTTA - LA Fine Dei Vent'anni - (LP 180 gr )



Il disco solista del leader dei Criminal Jokers lo ha consacrato come una delle voci più interessanti del panorama italiano, tanto da meritare la targa Tenco per la miglior opera prima. Qua in una versione vinile da 180 grammi marmorizzato.

Compralo qui



Fiorella Mannoia - “combattente” (Vinile)



L’Ultimo album di studio di Fiorella Mannoia, in versione vinile: comprende la title track, e collaborazioni con Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati, Fabrizio Moro e Amara.

Compralo qui



Loredana Berté - “Amici Non Ne Ho...Ma Amiche Si!” (2lp)



Una carrellata di grandi artiste, a rendere omaggio e collaborare con la rocker: Patty Pravo, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Emma, Aida Cooper, Paola Turci, Irene Grandi, Noemi, Nina Zilli, Bianca Atzei, Antonella Lo Coco. Tutte pronte a celebrare quella che Ligabue ha definito "la più punk tra le cantanti italiane”. In versione vinile.

Compralo qui

IL ROCK INTERNAZIONALE IN VINILE



Eddie Vedder - "Into The Wild" (LP)



Il primo album solista di Eddie Vedder , frontman dei Pearl Jam. La colonna colonna sonora di “Into the Wild”, emozionante film di Sean Penn, tratto dal libro di Jon Krakauer contiene canzoni altrettanto emozionant: gli è valso nomination ai Grammy e ai Golden Globe.Qua in versione vinile.

Compralo qui

Lou Reed - Transformer - LP



Un d isco che non ha bisogno di presentazioni : il secondo lavoro di Lou Reed dopo i Velvet Underground, prodotto da David Bowie, contiene alcune delle canzoni più emozionanti non solo della sua carriera, ma della storia del rock, da “Perfect day” a “Walk on The Wild Side”.Qua in versione vinile.

Compralo qui

Who's Next - (LP 180gr.)

Probabilmente l’album più noto e amato di una delle più grandi rockband di tutti i tempi: quinto studio album, uscito nel 1971, contiene capolavori come “Baba O’Riley”, “Won’’t get fooled again” e “Behind blue eyes”. Secondo l’edizione americana di Rolling Stone è uno migliori album della storia. Qua in versione vinile a 180 grammi

Compralo qui



Jeff Buckley - You and I (2LP, 180g)

Una pubblicazione postuma del grande cantante scomparso: registrazioni inedite del ’93, prima che Buckley debuttasse discograficamente. Canzoni come “Grace”, che sarebbero diventate classici del suo repertorio, e cover di Bob Dylan, Smiths e Led Zeppelin. In versione vinile a 180 grammi.

Compralo qui