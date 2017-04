Timucin Fabian Kwong Wah Aluo, in arte Jax Jones, nasce una trentina d'anni fa a Londra. Disc jockey, produttore, cantante, compositore e remixer, si è messo in luce nel 2014 lavorando come autore e coproduttore a "I got U" di Duke Dumond,

poi remixando brani di Charli XCX, Missy Elliot e Pharrell, ed è attualmente al centro dell'attenzione grazie a "You don't know me", per il quale ha chiesto un featuring a Raye (una vocalista che ha già collaborato con Jonas Blue e Charlie XCX).

Figlio di due insegnanti, cresciuto in una famiglia multietnica e quindi esposto alle più diverse influenze musicali, da ragazzo ha ascoltato hip hop, R&B, gospel e musica traditionale africana. Studente di chitarra classica, scoprì il programma Cubase sull'Atari di un amico, e cominciò a creare i suoi primi brani.

Durante l'università ha alternato gli studi con il lavoro da dj e da produttore di beat; poi, dato che la famiglia non voleva riaccoglierlo in casa a causa delle sue scelte di vita, ha preso in affitto uno studio a Sydenham, si è comprato un Mac e ha cominciato a dedicarsi stabilmente alla musica.

L'incontro con Duke Dumont è del 2014; i primi due singoli a proprio nome sono del 2015 ("Yeah yeah yeah") e del 2016 ("House work"), mentre "You don't know me", basato su un campionamento della frase di basso di "Body language" (M.A.N.D.Y. vs. Booka Shade, 2005).